Работникам пушкиногорского «Строителя» выплатили долги по зарплате за 2016 год после вмешательства прокурора

10:42, 04 октября 2017, ПАИ

В Пушкиногорском районе после вмешательства прокуратуры работникам ООО «Строитель» выплачена заработная плата на сумму свыше 900 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки установлено, что 14 работникам предприятия не выплачена заработная плата за август-октябрь 2016 года. В этой связи прокуратура района внесла в адрес директора ООО «Строитель» представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и выплаты работникам денежной компенсации в порядке, предусмотренном статьёй 236 ТК РФ (материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику). Кроме того, прокурор района направил в суд 5 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании заработной платы, которые были удовлетворены.

Нарушения закона устранены, заработная плата работникам организации выплачена в полном объёме.