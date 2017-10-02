Дом и сарай сгорели в гдовской Глуши

09:26, 04 октября 2017, ПАИ

3 октября в 22:55 в Гдовском районе в деревне Глушь сгорели жилой дом и сарай. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки на вводе в сарай.

В 17:57 в Себеже на улице 7 Ноября в жилом доме огонь повредил кровлю, сгорели пристройка и хозпостройка. Причина пожара – короткое замыкание электропроводки на вводе в хозяйственную постройку. Огнеборцам удалось спасти жилой дом и баню.