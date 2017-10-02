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Пьяных водителя самосвала и учащегося за рулем «Фольксвагена» остановили псковские сотрудники ГИБДД

В Пскове и Порхове сотрудники ГИБДД установили нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В областном центре 3 октября около 5:00 у дома по улице Ипподромной полицейские остановили автомобиль «Фольксваген». Выяснилось, что машиной управлял 17-летний учащийся, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

А в Порхове на улице Псковской стражи порядка остановили нетрезвого 37-летнего местного жителя на самосвале ЗИЛ.

По данным фактам полиция проводит проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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