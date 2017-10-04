Псковская область получит 200 млн рублей на модернизацию объектов агропромышленного комплекса

09:35, 04 октября 2017, ПАИ

Псковская область получит субсидию в 200 млн рублей на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования. Как сообщается на сайте Правительства РФ, средства поступят в бюджет региона в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы.

До того распоряжением Правительства от 28 января 2017 года №122-р были распределены субсидии в размере 10 млрд 654,7 млн рублей между бюджетами 38 субъектов Федерации на софинансирование расходных обязательств, связанных с возмещением части прямых понесённых затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования. Псковская область в число регионов, получивших субсидию, тогда не вошла.

Федеральным законом от 1 июля 2017 года №157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон о федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» предусмотрено предоставление дополнительных субсидий на эти же цели в размере 2 млрд 250 млн рублей. На этот раз Псковская область попала в список регионов-получателей.