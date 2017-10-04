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Экономика

АО «Россельхозбанк» успешно разместил собственный выпуск облигаций серии БО-03Р

3 октября успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций АО «Россельхозбанк» серии БО-03Р в рамках программы биржевых облигаций №403349B001P02E от 20 июня 2016 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе банка.

Объем размещенного выпуска облигаций составил 7 млрд рублей. Срок обращения – 4 года. Оферта по выпуску не предусмотрена.

Открытие и закрытие книги заявок состоялись 22 сентября. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был установлен на уровне 8,40-8,60% годовых. Далее ориентир был сужен последовательно в два этапа до 8,40-8,45% годовых. Финальная ставка купона была установлена на уровне 8,40% годовых. На участие в первичном размещении облигаций было подано свыше 50 заявок от инвесторов с суммарным спросом свыше 13 млрд рублей. В размещении приняли участие практически все основные категории инвесторов, включая банки, управляющие и инвестиционные компании, а также розничные инвесторы, что подтверждает привлекательность выпуска.

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