Сотрудники Псковского отделения Сбербанка проконсультировали участников «Тура по новостройкам»

10:29, 04 октября 2017, ПАИ

В Пскове состоялся тур по новостройкам жилых комплексов «Европа», «Пятый элемент» и «Приоритет». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского отделения Сбербанка.

В рамках тура псковичи, заинтересованные в покупке жилья, получили возможность за короткое время посетить объекты недвижимости, расположенные в разных частях города, а также узнать о жилищных программах и получить расчет по ипотеке по сниженной процентной ставке 7,4% годовых. В Пскове такая ставка распространяется на следующие объекты недвижимости партнеров-застройщиков: ООО «СпецПроектЖилСтрой» - ЖК «Европа», (деревня Борисовичи, улица Венская, 3 и 5), Инженерная, 110; ООО «СК Возрождение-9» - ЖК «Молодежный» (деревня Хотицы, улица Загородная, 2); ООО «ЛУГ-строй» (Борисовичи, улица Пражская, 8/12) и ООО «Псковская Сетевая Компания» (Великие Луки, Гоголя, 15).

Ставка 7,4% годовых действует при условии оформления электронной регистрации прав собственности и страховании жизни и здоровья заемщика. Также клиенты могут использовать онлайн-сервис «безопасные расчеты», позволяющий осуществлять между продавцом и покупателем безналичный взаиморасчёт за объект недвижимости.

Более подробно с условиями ипотечного кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте www.sberbank.ru в разделе «Кредит на жильё».