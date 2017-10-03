Бесплатную прививку от гриппа 4 октября можно сделать у магазина «Тележка» в Пскове

10:26, 04 октября 2017, ПАИ

4 октября Псковская городская поликлиника предлагает псковичам сделать прививку от гриппа в мобильном пункте вакцинации с 9:00 до 15:00 у магазина «Тележка» на улице Труда, 54. Прививки проводятся бесплатно. При себе нужно иметь полис и паспорт. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

5 и 6 октября в это же время врачи мобильного пункта вакцинации будут дежурить у Главпочтамта (улица Советская, 20), 7 октября прививку можно будет сделать у магазина «Империал» (улица Коммунальная, 41).

Медики утверждают, что вакцинация обеспечивает надежную защиту от вирусов гриппа, помогает избежать осложнений, снижает заболеваемость ОРВИ. Возможна организация прививок по месту работы (телефон 53-49-42, 53-62-14).