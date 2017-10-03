0
20:14
Работник McDonald’s раскрыл способ получить свежий заказ в этой сети быстрого питания
19:44
Новогодний корпоратив в Пскове: вкусная еда и беззаботное веселье
17:46
Зеленый пояс по градозащите: ПАИ-live c Игорем Батовым (ВИДЕО)
16:13
Дожди и сильный ветер ожидаются в Псковской области 4 октября
15:02
Начался ПАИ-live с Игорем Батовым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
13:26
Джамиль Хиндристанский: Премия «Народное признание» - это индикатор качественной работы
11:20
Усиление южного ветра ожидается в Псковской области в ближайшие три часа
Еще новости
Общество

Бесплатную прививку от гриппа 4 октября можно сделать у магазина «Тележка» в Пскове

4 октября Псковская городская поликлиника предлагает псковичам сделать прививку от гриппа в мобильном пункте вакцинации с 9:00 до 15:00 у магазина «Тележка» на улице Труда, 54. Прививки проводятся бесплатно. При себе нужно иметь полис и паспорт. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

5 и 6 октября в это же время врачи мобильного пункта вакцинации будут дежурить у Главпочтамта (улица Советская, 20), 7 октября прививку можно будет сделать у магазина «Империал» (улица Коммунальная, 41).

Медики утверждают, что вакцинация обеспечивает надежную защиту от вирусов гриппа, помогает избежать осложнений, снижает заболеваемость ОРВИ. Возможна организация прививок по месту работы (телефон 53-49-42, 53-62-14).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Работник McDonald’s раскрыл способ получить свежий заказ в этой сети быстрого питания
03 октября 2017
Работник McDonald’s раскрыл способ получить свежий заказ в этой сети быстрого питания 1
Зеленый пояс по градозащите: ПАИ-live c Игорем Батовым (ВИДЕО)
03 октября 2017
Зеленый пояс по градозащите: ПАИ-live c Игорем Батовым (ВИДЕО)
Дожди и сильный ветер ожидаются в Псковской области 4 октября
03 октября 2017
Дожди и сильный ветер ожидаются в Псковской области 4 октября
Начался ПАИ-live с Игорем Батовым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
03 октября 2017
Начался ПАИ-live с Игорем Батовым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Джамиль Хиндристанский: Премия «Народное признание» - это индикатор качественной работы
03 октября 2017
Джамиль Хиндристанский: Премия «Народное признание» - это индикатор качественной работы
Усиление южного ветра ожидается в Псковской области в ближайшие три часа
03 октября 2017
Усиление южного ветра ожидается в Псковской области в ближайшие три часа
Гостем ПАИ-live в 15:00 станет общественник Игорь Батов
03 октября 2017
Гостем ПАИ-live в 15:00 станет общественник Игорь Батов
Сотрудники ОМОН отмечают профессиональный праздник 3 октября
03 октября 2017
Сотрудники ОМОН отмечают профессиональный праздник 3 октября 3

Идет загрузка...