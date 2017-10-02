Великолучанина в резиновых сапогах продолжает искать полиция

22:41, 04 октября 2017, ПАИ

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки разыскивают пропавшего без вести Владимира Уткина 1953 года рождения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, гражданин проживал в Великих Луках в доме по улице Энгельса. Он покинул место жительства 27 апреля текущего года, до настоящего времени его местонахождение не установлено. В последний раз его видели в Великих Луках 27 апреля около 11:00 возле драмтеатра.

Приметы: на вид 60-65 лет, плотного телосложения, лицо смуглое прямоугольной формы, волосы прямые светло-русые.

Был одет в камуфлированную куртку синего цвета, черную вязаную шапку, черные джинсы и резиновые сапоги.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении В. Уткина, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (811-53) 5-27-94 или 02.