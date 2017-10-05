День учителя отмечается в мире 5 октября

07:58, 05 октября 2017, ПАИ

5 октября по многих странах отмечается День учителя - профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования. Об этом сообщает calend.ru.

Исторической предпосылкой для учреждения праздника стала состоявшаяся 5 октября 1966 года в Париже Специальная межправительственная конференция о статусе учителей. В результате представители ЮНЕСКО и Международной организации труда подписали документ «Рекомендации, касающиеся статуса учителей».

В 1994 году Всемирный день учителя отмечался в этот день впервые, и с тех пор праздничные мероприятия неизменно проходят 5 октября, хотя в некоторых странах праздник отмечается и в другие дни, близкие к этой дате. Главное, чтобы празднования не совпали с осенними каникулами в северном полушарии и с весенними каникулами — в южном.

Россия с 1994 года отмечает День учителя по всемирному календарю — 5 октября. Ранее этот профессиональный праздник выпадал на первое воскресенье октября.