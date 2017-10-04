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Общество

Прогулка с кардиологом и лекция о лишнем весе ждут псковичей 5 октября

5 октября в 16:00 в конференц-зале Псковской областной универсальной научной библиотеки (Псков, улица Профсоюзная, дом 2, 2 этаж) состоится очередное занятие «Школы сердечной достаточности», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе библиотеки. Перед читателями библиотеки и жителями города Пскова выступит врач-кардиолог Псковской городской больницы Жанна Шлосберг с лекцией «Избыточный вес. Как снять обузу?».

Речь пойдёт о причинах избыточного веса, о его влиянии на сердце, сосуды и организм в целом, о методах борьбы с ним и многом другом.

По окончании лекции в 17:00 участникам предстоит прогулка с кардиологом в сквере Породненных городов. Во время практической части на свежем воздухе слушатели научатся считать пульс до и после ходьбы, правильно дозировать нагрузку, вовремя обращать внимание на грозные симптомы, оказывать первую медицинскую помощь.

Напомним, «Школа сердечной достаточности» работает в Пскове более трех лет и является бесплатной. Она ставит перед собой цель повысить уровень знаний пациентов, изменить их поведение и привычки, обучить навыкам самоконтроля и предоставить им возможность поддерживать максимально высокий уровень качества жизни, сохранять стабильное клиническое состояние, несмотря на наличие сердечной недостаточности.

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