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Общество

Сотрудники уголовного розыска России принимают поздравления 5 октября

Ежегодно 5 октября сотрудники уголовного розыска России отмечают свой профессиональный праздник. Об этом сообщает calend.ru.

5 октября 1918 года Наркомат внутренних дел РСФСР утвердил Положение об организации отделов уголовного розыска. Центральное управление уголовного розыска — Центророзыск — было организовано в октябре 1918 года. С тех пор при местных органах милиции стали действовать специальные подразделения «для охраны порядка путем негласного расследования преступлений уголовного характера и борьбы с бандитизмом». Долгие годы эта служба развивалась и совершенствовалась.

В настоящее время Главное управление уголовного розыска Министерства внутренних дел Российской Федерации является самостоятельным структурным подразделением центрального аппарата МВД, обеспечивающим и осуществляющим в пределах своей компетенции функции министерства по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений общеуголовной направленности, розыска лиц, организации и осуществления оперативно-розыскной деятельности.

Профессионалы уголовного розыска ежегодно раскрывают почти 70% уголовных дел — это убийства, разбои, грабежи, кражи. Кроме того, сотрудники уголовного розыска ежегодно разыскивают преступников и без вести пропавших граждан. Первоочередными задачами угрозыска являются недопущение представителей криминалитета во властные структуры, предупреждение террористических актов, борьба с организованной преступностью, пресечение каналов незаконного оборота оружия и взрывчатых веществ.

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