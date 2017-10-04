Псковские пенсионеры подвели итоги проекта по спортивно-оздоровительной среде

12:35, 04 октября 2017, ПАИ

На областной конференции регионального отделения ООО «Союз пенсионеров России» по Псковской области, посвященной вопросам развития спортивно - оздоровительной среды для граждан пожилого возраста, подведены итоги реализации социально-значимого проекта «Университет третьего возраста – спортивно – оздоровительная среда для граждан пожилого возраста». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России.

С февраля по сентябрь члены команды проекта проводили мероприятия, направленные на создание условий для активного и здорового образа жизни для людей старшего поколения, на просвещение в области физкультурно-оздоровительной, профилактико-реабилитационной работы, по вопросам психологических, физиологических особенностей старения, профилактики заболеваний и старения, возможности укрепления здоровья, продлению активного участия пожилых людей в жизни.

В рамках проекта состоялись: пять дней здоровья в городах Порхове, Великих Луках, Пскове, Острове, в поселке Писковичи Псковского района; региональный шахматный турнир; региональный конкурс по компьютерному многоборью; в пяти муниципальных образованиях организована работа факультетов «Здоровье и долголетие» и «Спорт для пенсионеров» Университета третьего возраста; оказана помощь Государственному комитету по физической культуре и спорту области в проведении IV Региональной спартакиады пенсионеров Псковской области; сформирована и подготовлена команда пенсионеров Псковской области для участия в IV Спартакиаде пенсионеров России.

Работа Университета третьего возраста по созданию условий для активного и здорового образа жизни людей старшего поколения, распространению приобретённого в результате реализации данного проекта опыта будет продолжена. В наступающем учебном году продолжат работать факультеты «Здоровье и долголетие», «Спорт для пенсионеров» Университета третьего возраста, активно будет развиваться работа клубов и секций здоровья для граждан зрелого возраста, пройдет региональный конкурс по компьютерному многоборью среди пенсионеров.