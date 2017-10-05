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Общество

Не есть рыбу советует народный календарь 5 октября

5 октября православные чествуют двух святых — мученика Фоку и пророка Иону. Об этом сообщает calend.ru.

Фока, по преданию, родился в городе Синопе и с юности вел добродетельную жизнь. В зрелые годы он стал епископом и, проповедуя христианство, обратил в свою веру многих язычников. Во время гонений на христиан при императоре Траяне правитель города принуждал Фоку отречься от веры, но епископ остался тверд в своих убеждениях, несмотря на все мучения.

О пророке Ионе известна такая легенда. Однажды он получил от Бога веление идти в Ниневию, чтобы предсказать городу гибель за его нечестие и призвать жителей к покаянию. Однако Иона ослушался и вместо Ниневии отправился в Испанию. Корабль, на котором он плыл, попал в страшную бурю, и мореплаватели бросили жребий, чтобы узнать, чьи грехи навлекли на них гнев Божий. Жребий указал на Иону, который сознался в своем непослушании и попросил бросить его в море, чтобы искупить вину. В море пророка проглотил кит, в чреве которого Иона пробыл три дня. После этого Иону выбросило на берег; там он вновь получил приказание идти в Ниневию, которое и исполнил. Его проповедь поразила жителей города, и они раскаялись в своих грехах. Помилованная Ниневия существовала еще 200 лет.

На Руси этот день отмечали запретом есть рыбу — в память о пребывании Ионы в чреве кита. В обилии на столе была редька – крестьяне заканчивали уборку этого овоща. Как правило, ее подавали с солью, луком и квасом.

Фоку крестьяне почитали как защитника от пожаров, а также как спасителя утопающих. Соответствующие молитвы ему произносились в этот день.

Листопадной день называли потому, что в это время порывы ветра буквально сдирают листву с деревьев — начинался листодер. Однако, если на Фоку и Иону лист с березы еще не опал полностью, это означало, что снег ляжет поздно. Листопадную называли началом настоящей осени. 

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