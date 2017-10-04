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Общество

Накупольный крест установлен на храм в великолукской деревне Успенское

В Великолукском районе состоялись освящение и установка накупольного креста на церковь Успения Божией Матери в деревне Успенское. Торжественное событие было приурочено к Воздвижению Креста Господня, сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации.

На мероприятии присутствовали глава Великолукского района Сергей Петров, глава сельского поселения «Лычевская волость» Любовь Никифорова. 

Накупольный крест был изготовлен на ОАО «ВОМЗ». В августе в храме была произведена вычинка кладки верхней части, выполнены штукатурка, шпаклевка и покраска стен алтаря. 

Напомним, восстановление церкви в деревне Успенское стало возможным благодаря активной помощи благотворителей.

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