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Общество

С 90-летием поздравили власти Пскова труженицу тыла Людмилу Суханову

Депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин поздравил одну из старейших жительниц избирательного округа № 1, ветерана Великой Отечественной войны, труженика тыла Людмилу Суханову с 90-летним юбилеем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Вы относитесь к плеяде  настоящих героев, которым довелось пережить суровые годы Великой Отечественной войны, пронеся на своих плечах все тяготы военного времени, - отметил депутат. - Ваша неиссякаемая любовь к жизни, трудолюбие, вера в будущее давали вам силы преодолеть   любые невзгоды. Для молодого поколения псковичей вы являетесь примером. У вас сегодняшние мальчишки и девчонки  учатся любить Псков и свою Родину. Высокая оценка вашей работы в тылу в тяжелые для страны годы  - награда медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.».

Со словами благодарности Григорий Турчин пожелал юбиляру здоровья, долголетия, мира и благополучия. От имени главы Пскова и всего депутатского корпуса он вручил Людмиле Сухановой приветственный адрес и цветы.

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