Более 2 тысяч псковских студентов являются получателями пенсии по случаю потери кормильца

13:36, 04 октября 2017, ПАИ

Отделение Пенсионного фонда России по Псковской области напоминает студентам, получающим пенсию по случаю потери кормильца, что данная выплата производится только при условии очной формы обучения. Сегодня в регионе получателями страховой пенсии по случаю потери кормильца являются более 2400 учащихся от 18 до 23 лет.

Как сообщили Псковскому агентству информации в ведомстве, если студент по каким-либо причинам отчислен из учебного заведения (собственное желание, призыв в армию и так далее), выплата пенсии прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором возникли данные обстоятельства. Поэтому тем молодым людям, которые по разным обстоятельствам прекратили учебу ранее установленного срока, необходимо представить в органы Пенсионного фонда по месту жительства справку об отчислении.

В случае если молодой человек прекратил обучение, но не сообщил об этом в Пенсионный фонд, переплата, допущенная по вине получателя из-за непредставления информации, подлежит возмещению (взысканию).

Пенсия по случаю потери кормильца детям старше 18 может выплачиваться при условии очного обучения в образовательных учреждениях (до достижения возраста 23 лет). Факт обучения подтверждается предъявляемой студентом справкой из учебного заведения.

Кроме того, пенсионерам, на иждивении которых находятся дети, обучающиеся по очной форме, устанавливается повышенный фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии. «Студенты старше 18 лет, которые обучаются по очной форме и получают пенсию по случаю потери кормильца, и их родители, к пенсии которых установлен повышенный фиксированный базовый размер страховой части, должны помнить, что данные выплаты производятся только в период обучения», - добавили в ведомстве.

Специалисты регионального Отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «Горячей линии» ОПФР: 8-800-775-7950.