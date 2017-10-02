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Безработный украл бензопилу и продал её знакомому в Усвятах

64-летний безработный, ранее судимый житель поселка Усвяты подозревается в совершении кражи бензопилы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В марте 2017 года этот вернулся из мест лишения свободы. А уже 10 апреля, по версии следствия, он похитил бензопилу из гаража гражданки, проживающей в деревне Алоль Пустошкинского района.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту, установлено, что после совершения кражи фигурант привез похищенную бензопилу в Усвяты, где продал ее своему знакомому.

«В этой связи следствие напоминает жителям региона, что за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность. И поэтому не приобретайте вещи  у сомнительных лиц, даже если цена для вас кажется весьма привлекательной!» - добавили в ведомстве.

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