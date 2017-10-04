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Общество

Некачественное мясо пытался ввезти белорус в Псковскую область

2 октября сотрудники Пограничного Управлением ФСБ России по Псковской области вблизи деревни Черная Грязь Себежского района выявили нарушения при перевозке мяса из Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

В автомобиле гражданина Белоруссии были обнаружены замороженные в блоках говяжьи субпродукты (рубец говяжий, сердце) в количестве 20 штук, блоки были обёрнуты полиэтиленовой прозрачной пленкой, уложены навалом, накрыты тканью; путовые суставы и говяжьи хвосты уложены в мешки белого цвета.

Транспортировка товара осуществлялась с нарушением ветеринарно-санитарных правил: транспортное средство не соответствовало ветеринарно-санитарным требованиям, не было оснащено холодильным оборудованием, на момент проведения ветеринарно-санитарного досмотра температура в грузовом отсеке составила +8 градусов. Перевозка субпродуктов осуществлялась с посторонними предметами — картоном и тканью. Маркировка (клеймо), подтверждающая безопасность и происхождение товара, ветеринарные и товаротранспортные документы отсутствовали.

По словам водителя, он перевозил около 400 килограммов принадлежащего ему товара в Россию для личного использования. Перемещение товара по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза, в ходе ветеринарно-санитарного досмотра проведена денатурация товара раствором метиленовой сини. Груз возвращен в Белоруссию.

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