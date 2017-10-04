Три тонны «Nutella» уничтожил бульдозер в Палкинском районе

11:19, 04 октября 2017, ПАИ

Под контролем судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области уничтожены 3 тонны кондитерских изделий «Nutella», признанных судом незаконными. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

На складе хранения в Пыталовском районе хранились 3 тонны кондитерских изделий, которые были задержаны на таможенном контроле. Nutella принадлежала ООО «Интранс», которое по решению Арбитражного суда обязано было уничтожить партию продукции с неправильным товарным знаком. Между ООО «Интранс» и организацией-истцом в мае было заключено мировое соглашение, согласно которому компания обязалась не допускать использование товарного знака при ввозе на территорию Российской Федерации, перевозке и ином введении в оборот кондитерских изделий, а также уничтожить за свой счёт товары, на которых он использован.

На основании указанного решения управление 16 августа возбудило исполнительное производство. Решение суда было исполнено только под контролем судебных приставов, в конце сентября 3 тонны кондитерских изделий были подвергнуты уничтожению бульдозером на полигоне твёрдых бытовых отходов в Палкинском районе.