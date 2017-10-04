Дожди ожидаются в Псковской области 5 октября

17:59, 04 октября 2017, ПАИ

5 октября на территории Псковской области ожидается облачная погода, дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью до 5-10 метров в секунду, периодами порывы могут достигать 12-14 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +3 до +8 градусов, днем - от +7 до +12.

Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.