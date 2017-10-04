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Общество

42 свободных места остались для участия в забегах псковской «Комсомолки» «Маленький чемпион»

Организаторы забегов «Маленький чемпион» набрали половину состава участников. Свободными остались только 42 места. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции газеты «Комсомольская правда. Псков».

«Если набор продолжится в таком темпе, то к началу следующей недели мы перейдём к формированию списка резерва», - отметили организаторы.

Чтобы стать участником мероприятия, нужно вырезать купон из еженедельника «Комсомольская правда – Псков», заполнить его и принести в редакцию вместе с оргвзносом. В этом году он составляет 300 рублей. Кроме того, все желающие могут зарегистрироваться через интернет – отправить отсканированный купон на почту info@pskovkp.ru. В теме письма необходимо указать «Маленький чемпион_фамилия ребёнка». В ответном письме будут отправлены реквизиты, по которым нужно будет оплатить взнос участника.

Подробнее о мероприятии можно узнать здесь.

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