Прокат авто в Италии

11:16, 04 октября 2017, ПАИ

Как взять авто на прокат в Италии во время путешествия

Италия - страна с огромным количеством культурных и исторических достопримечательностей. Посмотреть выдающиеся места можно в сопровождении гида, который расскажет группе туристов все тайны и секреты здешних мест. Если вы не являетесь любителем групповых экскурсий, отдаете предпочтение самостоятельному передвижению по стране, но не желаете "напрягать свою машину", прекрасной альтернативой может стать аренда автомобиля.

Посмотреть станции проката в Италии можно на сайте компании, предоставляющей услуги поката.

Да или нет?

Арендованный автомобиль обеспечит путешественников независимым передвижением, что очень удобно. Но в данном случае все будет зависеть от маршрута. Если вы намерены посетить интересные места только во Флоренции, Милане или Вероне, машина вам не пригодится, поскольку все достопримечательности в этих городах расположены в шаговой доступности друг от друга. Другое дело, если вы запланировали путешествие по многочисленным городам и деревенькам на юге Италии. Здесь можно вдоволь поколесить по округе на личном авто, получив возможность увидеть намного больше интересного, чем, путешествуя пешим ходом или с туристической группой.

Где оформить аренду и что для этого нужно?

Чтобы не переплатить лишнего, рекомендуем заранее определиться с выбором компании, в которую вы будете обращаться. Договориться о прокате авто можно заранее, используя официальный сайт конторы (к примеру, сайт сервиса SIXT Rent a Car). Процедура поиска автомобиля и его бронирование носит стандартный характер: вы выбираете класс подходящей машины и город, в котором получите авто и бронируете транспорт.

Для получения доступа к забронированному автомобилю вам понадобятся некоторые документы:

российские водительские права;

водительское удостоверение международного образца;

кредитная или дебетовая карта (класс не ниже Classic), на счету которой имеется не менее 500 EUR.

После возврата автомобиля сервису залоговая сумма будет возвращена с вычетом стоимости штрафов и поломок, обнаруженных после использования клиентом.

Страховка для основного водителя является обязательной. В большинстве случаев речь идет об ОСАГО. Но также практикуется оформление КАСКО.

Во сколько обойдется аренда?

В каждом отдельном случае стоимость услуги будет разной. Данное понятие включает длительность срока аренды, страховку от угона и повреждений с франшизой, местный НДС, страховку третьих лиц. Навигатор, детское сиденье, страховка второго водителя и суперстраховка предоставляются за отдельную плату.

Получить больше информации о стоимости и условиях предоставления услуги можно у представителя компании SIXT Rent a Car.

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