Ярмарка «Осень-2017» пройдёт в Пскове 14 октября

12:03, 04 октября 2017, ПАИ

14 октября с 6:00 до 17:00 в Пскове пройдёт областная продовольственная ярмарка «Осень-2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Торговые ряды будут расположены на Октябрьской площади, Октябрьском проспекте до пересечения с улицей Некрасова, вдоль улицы Советской - от площади Ленина до пересечения с улицей Детской.

Рынок выходного дня, который проходит на улице Пушкина и улице Карла Маркса традиционно по субботам, будет совмещён с областной ярмаркой, сообщили в отделе потребительского рынка и услуг Администрации города.

Стоянка транспортных средств по Октябрьскому проспекту от улицы Некрасова до Октябрьской площади, Октябрьской площади, улице Советской от площади Ленина до улицы Детской, улице Профсоюзной с 20:00 13 октября до 17:00 14 октября будет запрещена, также по указанным улицам будет введено временное прекращение движения автотранспорта с 6:00 до 17:00 14 октября. В качестве объезда определена улица Максима Горького, мост имени 50-летия Октября.

В связи с этим изменится схема движения общественного транспорта. Автобусы маршрутов №№ 4, 14, 15, 17 с Завеличья проследуют по Рижскому проспекту, улице Максима Горького, через дамбу, площадь Победы, улицу Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута № 1 поедут по улицам Леона Поземского, Труда, Текстильной, Инженерной с выездом к Летнему саду и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута № 11 проследуют с улицы Звездной по улицам Труда, Текстильной, Инженерной с выездом к Летнему саду и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута № 8 из Корытово поедут через площадь Победы, по улице Яна Фабрициуса до вокзала, в обратном направлении - по Октябрьскому проспекту, улице Гражданской, площади Победы, улице Яна Райниса до Корытово.