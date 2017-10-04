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Общество

Ярмарка «Осень-2017» пройдёт в Пскове 14 октября

14 октября с 6:00 до 17:00 в Пскове пройдёт областная продовольственная ярмарка «Осень-2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Торговые ряды будут расположены на Октябрьской площади, Октябрьском проспекте до  пересечения с улицей Некрасова, вдоль улицы Советской - от площади Ленина до пересечения с улицей Детской.

Рынок выходного дня, который проходит на улице Пушкина и улице  Карла Маркса традиционно по субботам, будет совмещён с областной ярмаркой, сообщили в отделе потребительского рынка и услуг Администрации города.

Стоянка транспортных средств по Октябрьскому проспекту от улицы Некрасова до Октябрьской площади, Октябрьской площади, улице Советской от площади Ленина до улицы Детской, улице Профсоюзной  с 20:00 13 октября до 17:00 14 октября будет запрещена, также по указанным улицам будет введено временное прекращение движения автотранспорта с 6:00 до 17:00 14 октября. В качестве объезда определена улица Максима Горького, мост имени 50-летия Октября.

В связи с этим изменится схема движения общественного транспорта. Автобусы маршрутов №№  4, 14, 15, 17 с Завеличья проследуют по Рижскому проспекту, улице Максима Горького, через дамбу, площадь  Победы, улицу Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута № 1  поедут  по улицам Леона Поземского, Труда, Текстильной, Инженерной с выездом к Летнему саду и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута №  11 проследуют с улицы Звездной по улицам Труда, Текстильной, Инженерной   с выездом к  Летнему саду и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута № 8 из Корытово поедут через площадь Победы, по улице Яна Фабрициуса до  вокзала, в обратном направлении - по Октябрьскому проспекту, улице Гражданской, площади  Победы, улице Яна Райниса до Корытово.

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