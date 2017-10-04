Финский парк Пскова стал экспериментальной площадкой по созданию скульптур из известняка
Финский парк Пскова стал экспериментальной площадкой по созданию парковых скульптур из известняка. Над созданием каменных фигур трудятся мастера из Москвы в рамках проекта «Преображение» Лаборатории ландшафтной скульптуры, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.
«Псковщина богата ремеслами: кузнечным, гончарным, ткаческим. Благодаря неравнодушным людям эти виды народного творчества сохранены. Но утрачена резьба по камню. Поэтому возникла идея именно на псковской земле провести эксперимент по созданию парковых скульптур в рекреационных зонах», - пояснила куратор проекта Людмила Евдокимова и отметила, что проект «Преображение» поддержан Псковским региональным отделением Союза художников России, областным Центром народного творчества, а также Управлением городского хозяйства администрации Пскова.
Над скульптурами в Финском парке в рамках эксперимента работают пять каменщиков из Москвы. Используется местный известняк. «На данный момент мы не совсем довольны материалом, поэтому в ближайшее время будем пробовать камень из другого карьера, более прочный и долговечный. Из пяти скульптур на сегодняшний день не совсем удачными и по нашей оценке, и по замечаниям Управления городского хозяйства признаны две. Они явно требуют более качественного исполнения», - отметила Людмила Евдокимова.
В УГХ Пскова пояснили, что, если эксперимент удастся и получит положительную оценку, как горожан, так и специалистов, каменные скульптуры разместят в Финском парке и других рекреационных зонах города.
«Работа над каменными скульптурами в рамках проекта «Преображение» Лабораторией ландшафтной скульптуры ведется в Пушкинских горах. В Туле установлен памятник Тульскому прянику. В данный момент идет подготовка конкурсного проекта памятника Псковскому снетку», - отметили в пресс-службе.