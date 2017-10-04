Финский парк Пскова стал экспериментальной площадкой по созданию скульптур из известняка

12:40, 04 октября 2017, ПАИ

Финский парк Пскова стал экспериментальной площадкой по созданию парковых скульптур из известняка. Над созданием каменных фигур трудятся мастера из Москвы в рамках проекта «Преображение» Лаборатории ландшафтной скульптуры, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

«Псковщина богата ремеслами: кузнечным, гончарным, ткаческим. Благодаря неравнодушным людям эти виды народного творчества сохранены. Но утрачена резьба по камню. Поэтому возникла идея именно на псковской земле провести эксперимент по созданию парковых скульптур в рекреационных зонах», - пояснила куратор проекта Людмила Евдокимова и отметила, что проект «Преображение» поддержан Псковским региональным отделением Союза художников России, областным Центром народного творчества, а также Управлением городского хозяйства администрации Пскова.

Над скульптурами в Финском парке в рамках эксперимента работают пять каменщиков из Москвы. Используется местный известняк. «На данный момент мы не совсем довольны материалом, поэтому в ближайшее время будем пробовать камень из другого карьера, более прочный и долговечный. Из пяти скульптур на сегодняшний день не совсем удачными и по нашей оценке, и по замечаниям Управления городского хозяйства признаны две. Они явно требуют более качественного исполнения», - отметила Людмила Евдокимова.

В УГХ Пскова пояснили, что, если эксперимент удастся и получит положительную оценку, как горожан, так и специалистов, каменные скульптуры разместят в Финском парке и других рекреационных зонах города.

«Работа над каменными скульптурами в рамках проекта «Преображение» Лабораторией ландшафтной скульптуры ведется в Пушкинских горах. В Туле установлен памятник Тульскому прянику. В данный момент идет подготовка конкурсного проекта памятника Псковскому снетку», - отметили в пресс-службе.