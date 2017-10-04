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Общество

Установка подъемника для инвалидов началась в Северо-Западном центре социологии и маркетинга в Пскове

В муниципальном предприятии «Северо-Западный центр социологии и маркетинга» (ЦСМ) Пскова началась реконструкция входной группы, которая предполагает установку подъемника для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Проект реализуется в рамках программы побратимских городов «Социальная помощь Нойса (Германия) Пскову». Предполагается, что Северо-Западный центр социологии и маркетинга станет местом встреч и совместной работы людей с ограниченными возможностями здоровья по линии зарубежных партнерских связей.

На данный момент крыльцо ЦСМ демонтировано, для прохода внутрь сотрудники учреждения используют трап и вход со двора.

Общая стоимость реконструкции входной группы составляет около 1 млн. рублей. Проект согласован с представителями общественных организаций инвалидов в Пскове. Работы планируются выполнить к концу октября. 15 октября Псков посетит делегация из Нойса, члены которой смогут лично ознакомиться с ходом реализации доступной среды на объекте.

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