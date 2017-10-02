Из-за вируса на телефоне псковичка лишилась 8 тысяч рублей

12:52, 04 октября 2017, ПАИ

В Пскове возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, неустановленное лицо путем обмана с использованием вредоносного программного обеспечения и мобильного телефона завладело денежными средствами в сумме около 8 тысяч рублей с банковской карты псковички.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются в ходе расследования, проводимого сотрудниками УМВД России по городу Пскову. Установлено, в частности, что телефонный номер злоумышленника зарегистрирован в Москве.