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Из-за вируса на телефоне псковичка лишилась 8 тысяч рублей

В Пскове возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, неустановленное лицо путем обмана с использованием вредоносного программного обеспечения и мобильного телефона завладело денежными средствами в сумме около 8 тысяч рублей с банковской карты псковички. 

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются в ходе расследования, проводимого сотрудниками УМВД России по городу Пскову. Установлено, в частности, что телефонный номер злоумышленника зарегистрирован в Москве.

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