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Общество

Центр инноваций соцсферы проведёт в Пскове семинар «Взаимодействие со СМИ и поддерживающими организациями»

5 октября в 14:00 Центр инноваций социальной сферы Псковской области проведет семинар на тему «Взаимодействие со СМИ и поддерживающими организациями». Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации региона, для семинара  предлагаются следующие вопросы: «Как получить при отсутствии/дефиците средств, информационную поддержку СМИ?», «Какие особенности работы СМИ необходимо знать для взаимовыгодного сотрудничества?», «Как выстроить долговременные отношения со СМИ и сделать журналистов своими партнерами?».

Планируется рассмотреть ключевые форматы взаимодействия: интервью, публичное выступление, прямой эфир, экспертный комментарий и так далее. Будет составлен кейс, необходимый для работы с журналистами.

Проведёт семинар главный редактор областной газеты «Псковская правда», руководитель пресс-центра, автор и куратор проекта «Взрослых.нет» (молодежная редакция при областном издании),главный редактор журналов «Свадебный переполох», «Детский праздник», руководитель проектов, реализуемых совместно с Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям Ирина Федорова.

Адрес места проведения семинара: город Псков, Набережная реки Великой, дом 6, бизнес-инкубатор. Телефон 8-911-361-02-82; e-mail:ciss60@mail.ru.

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