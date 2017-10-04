Ремонт 24 дворов выполнен в Пскове

14:02, 04 октября 2017, ПАИ

В Пскове выполнен ремонт 24 дворов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на Управление городского хозяйства.

В настоящее время работы идут ещё более чем в 30 дворах, из которых 4 территории благоустраиваются по программе «Формирование комфортной городской среды». Ремонт близится к завершению: идет установка бордюрного камня, уложен щебень, впереди - укладка асфальта.

В УГХ пояснили, что значительную часть августа и сентября в связи с дождливой погодой подрядчики, выигравшие муниципальные контракты, выполняли лишь те виды работ, которые возможны в сырую погоду. Значительное ускорение произошло с третьей декады сентября, когда установились ясные дни.

По окончании ремонтных работ их качество оценивает специальная комиссия. Кроме того, свои суждения высказывают и псковичи, проживающие в конкретных дворах.

Так, жители дома № 24 по улице Труда положительно оценили ремонт, который был закончен в минувшие выходные. Благоустройство дворовой территории проводилось в два этапа: в 2016 году была построена ливневая канализация, в сентябре текущего года заменено асфальтовое покрытие, бордюрный камень, создан уклон к люкам ливневой канализации, а также благоустроена парковка.

Псковичи выразили благодарность властям города и депутату Псковской городской Думы пятого созыва Валерию Лесникову, который курировал благоустройство двора и в 2016 году убедил жителей в целесообразности поэтапного благоустройства. Они также подчеркнули, что представители подрядной организации работу выполнили на совесть: дополнительно к запланированному благоустройству по просьбе собственников подрядчик повысил уровень асфальтового покрытия у тех подъездов, где отсутствует крыльцо.

Напомним, в Пскове на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году выделены около 40 миллионов рублей. Кроме того, в 2017 году в Пскове по плану ремонта дворов, утвержденному муниципалитетом, запланированы работы по 68 адресам на общую сумму 84 миллиона рублей - по 7 миллионов рублей на каждый городской округ. Сумма на ремонт дворов по сравнению с 2016 годом увеличена вдвое.