«Крик Змия» Рериха из собрания Псковского заповедника будет представлен на выставке в Петербурге

16:11, 04 октября 2017, ПАИ

Работа Николая Рериха «Крик Змия» (1913-1914 годов) из собрания Псковского музея-заповедника будет представлена на выставке в Санкт-Петербургском государственном музее-институте семьи Рерихов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

5 октября в Санкт-Петербургском государственном музее-институте семьи Рерихов состоится открытие выставки «Величайший интуитивист эпохи».

Выставка приурочена к 100-летию двух русских революций – Февральской и Октябрьской, ставших переломными событиями истории XX века. Темы грядущих изменений начали интересовать Рериха ещё задолго до 1917 года. С 1912 по 1916 год художник написал картины «Пророческой серии», которые представляют собой тревожные видения, своеобразные вещие сны о будущем человечества. Показанные в самый разгар Первой мировой войны картины «Зарево», «Крик Змия», «Град обречённый», «Короны» и другие, произвели на зрителей ошеломляющее впечатление. Более всего критики отмечали именно созвучность эмоционального содержания этих работ мировосприятию современников. «Величайшим интуитивистом» назвал Н. К. Рериха А.М. Горький.

В Псковский музей картина «Крик Змия» поступила в 1919 году из музея Академии Художеств. В 1915 году работа экспонировалась на выставке объединения «Мир искусства», в 1975 году – на персональной выставке Николая Рериха в Государственном Русском музее.

«Предчувствуя решающие события в истории, в 1913 году Рерих начинает картину «Крик змия», одну из характернейших в цикле. Среди острых высоких скал подымается голова гигантского змия. Он яростно, исступленно кричит, нарушая царящую кругом тишину», - писала исследователь творчества художника Валентина Князева. Вариант картины находится в Художественном музее Литовской Республики.

Посетить выставку можно с 5 октября 2017 по 11 марта 2018 года.