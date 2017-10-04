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Общество

78 случаев острых кишечных инфекций зафиксировали в Псковской области за неделю

С 25 сентября по 1 октября в Псковской области зарегистрированы 78 случаев острых кишечных инфекций, из них 34 - в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в областном управлении Роспотребнадзора, заболеваемость ОКИ в городах и районах области не превысила максимальных прогнозируемых уровней. 

По поводу укусов клещей в лечебные организации региона обратились 65 человек, в том числе 6 детей. Лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии исследовали 52 клеща, снятых с людей, в одном из них обнаружен возбудитель клещевого вирусного энцефалита, в трёх - иксодового клещевого боррелиоза. Возбудители моноцитарного эрлихиоза и гранулоцитарного анаплазмоза не найдены.

С целью обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического надзора специалисты выполнили 32 лабораторных (микробиологических) исследования воды, 4 пробы оказались не соответствующими требованиям. Также проверены 136 смывов и 19 пищевых продуктов, несоответствий требованиям не выявлено. Сотрудники управления составили 13 протоколов об административных правонарушениях, выдали 4 предписания об устранении нарушений и 1 представление.

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