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Общество

Проекты развития парка в Мальской долине и зоны охраны памятников Острова рассмотрят эксперты

4 октября в 16:00 в Пскове состоится 19-е заседание Научно-методического и экспертного Совета при Государственном комитете Псковской области по охране объектов культурного наследия по вопросам сохранения, использования, популяризации и государственной охраны памятников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете.  

В ходе заседания предполагается заслушать краткую информацию о проекте развития парка активного отдыха в Мальской долине в деревне Рогово Печорского района.

Также эксперты рассмотрят эскизный проект реставрации объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой» 1936 года, расположенного в Пскове по улице Леона Поземского, 31б. Докладывать по данному вопросу будет начальник проектного отдела ГБУК – НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры Мария Лисенкова. 

Кроме того, члены совета обсудят проект объединенной зоны охраны памятников истории и культуры города Острова, докладчиком также выступит Мария Лисенкова.

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