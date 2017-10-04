Проекты развития парка в Мальской долине и зоны охраны памятников Острова рассмотрят эксперты

17:11, 04 октября 2017, ПАИ

4 октября в 16:00 в Пскове состоится 19-е заседание Научно-методического и экспертного Совета при Государственном комитете Псковской области по охране объектов культурного наследия по вопросам сохранения, использования, популяризации и государственной охраны памятников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете.

В ходе заседания предполагается заслушать краткую информацию о проекте развития парка активного отдыха в Мальской долине в деревне Рогово Печорского района.

Также эксперты рассмотрят эскизный проект реставрации объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой» 1936 года, расположенного в Пскове по улице Леона Поземского, 31б. Докладывать по данному вопросу будет начальник проектного отдела ГБУК – НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры Мария Лисенкова.

Кроме того, члены совета обсудят проект объединенной зоны охраны памятников истории и культуры города Острова, докладчиком также выступит Мария Лисенкова.