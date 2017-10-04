Госкомитет по здравоохранению и фармации проверит жалобу роженицы на отношение медиков псковского роддома

14:09, 04 октября 2017, ПАИ

Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации проведет проверку фактов грубого и халатного отношения медиков к роженицам Псковского родильного дома, изложенных молодой мамой Ольгой Сигалаевой в одной из социальных сетей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

«В случае, если озвученные факты подтвердятся, к виновным будут приняты дисциплинарные меры», — сказал председатель Госкомитета Игорь Потапов.

Также руководитель ведомства намерен лично встретиться с заявительницей, чтобы выяснить все детали произошедшего, и пригласить на встречу главного врача Псковского перинатального центра Сергея Сукманюка.