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Общество

Россельхозбанк стал генеральным спонсором XIX Российской агропромышленной выставки «Золотая осень»

Россельхозбанк традиционно выступил генеральным спонсором XIX Российской агропромышленной выставки «Золотая осень», проходящей 4-7 октября 2017 года в Москве. Мероприятие организовано Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в банке.

Программа главного делового события отечественной сельскохозяйственной отрасли включает более 40 мероприятий, ключевым из которых станет Агробизнесфорум «Лидерство российского АПК: как обеспечить качественный рост». Эксперты отрасли обсудят методы повышения качества управления производством и рентабельности сельхозпредприятий. Выставка включает ряд тематических разделов: продукция регионов России и зарубежных стран, сельскохозяйственная техника и оборудование, животноводство и растениеводство. Кроме того, в период выставки состоится фестиваль национальных культур.

Россельхозбанк ежегодно выступает ключевым партнером «Золотой осени» и принимает активное участие в ее деловых мероприятиях. Банк является безусловным лидером в кредитно-финансовом обслуживании отрасли и предлагает широкую линейку специализированных продуктов, которые будут представлены гостям выставки на стенде Банка. Его экспозиция также предусматривает зону делового общения для рабочих встреч и переговоров.

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