III Международная конференция по популяризации культурного наследия откроется в Пскове 5 октября

17:52, 04 октября 2017, ПАИ

5 октября в Пскове начнёт работу III Международная конференция «Популяризация культурного и исторического наследия: содержание, формы и методы работы», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. В мероприятии примут участие более 90 человек - псковичи, гости из других городов Псковской области, Великого Новгорода, Тихвина, а также из Латвии. Участники обсудят актуальные вопросы, связанные с популяризацией исторического наследия, поделятся опытом своей работы.

Конференция продлится три дня, она стартует в Пскове, а 6-7 октября продолжится на территории Латвии: делегаты посетят Валмиеру, Лимбажи, Сигулду, Ригу, Юрмалу, Балви, Алуксне, познакомятся с достопримечательностями этих городов и увидят, как на практике осуществляется их популяризация, в частности, как работает инфраструктура туризма.

В Пскове будут организованы экскурсии в Кремль, Поганкины палаты, в зарождающийся музей флота. В рамках конференции будет открыта выставка конкурсных проектов на лучший Ганзейский знак. Псковская часть также предусматривает работу участников в шести секциях, что вдвое больше, чем в прошлом году.