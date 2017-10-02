0
15:55
Врач не дружит с медсестрой
09:33
Ведущий актёр театра на Таганке приступил к репетициям спектакля «Старик» в Пскове
15:22
Псковская область вошла в ТОП-3 регионов для экскурсионного отдыха премии National Geographic Traveler
13:54
Церковь Успения Пресвятой Богородицы с фресками XV века ждёт реставрация
16:09
Бывают странные сближенья
10:58
Этнопроект Dream Percussion: На вашем празднике будет жарко
09:11
Дмитрий Дюжев выступит в тандеме с Псковским симфоническим оркестром
Еще новости
Культура

III Международная конференция по популяризации культурного наследия откроется в Пскове 5 октября

5 октября в Пскове начнёт работу III Международная конференция «Популяризация культурного и исторического наследия: содержание, формы и методы работы», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. В мероприятии примут участие более 90 человек - псковичи, гости из других городов Псковской области, Великого Новгорода, Тихвина, а также из Латвии. Участники обсудят актуальные вопросы, связанные с популяризацией исторического наследия, поделятся опытом своей работы.

Конференция продлится три дня, она стартует в Пскове, а 6-7 октября продолжится на территории Латвии: делегаты посетят Валмиеру, Лимбажи, Сигулду, Ригу, Юрмалу, Балви, Алуксне, познакомятся с достопримечательностями этих городов и увидят, как на практике осуществляется их популяризация, в частности, как работает инфраструктура туризма.

В Пскове будут организованы экскурсии в Кремль, Поганкины палаты, в зарождающийся музей флота. В рамках конференции будет открыта выставка конкурсных проектов на лучший Ганзейский знак. Псковская часть также предусматривает работу участников в шести секциях, что вдвое больше, чем в прошлом году.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ведущий актёр театра на Таганке приступил к репетициям спектакля «Старик» в Пскове
02 октября 2017
Ведущий актёр театра на Таганке приступил к репетициям спектакля «Старик» в Пскове
Псковская область вошла в ТОП-3 регионов для экскурсионного отдыха премии National Geographic Traveler
30 сентября 2017
Псковская область вошла в ТОП-3 регионов для экскурсионного отдыха премии National Geographic Traveler
Церковь Успения Пресвятой Богородицы с фресками XV века ждёт реставрация
30 сентября 2017
Церковь Успения Пресвятой Богородицы с фресками XV века ждёт реставрация 5
Бывают странные сближенья
29 сентября 2017
Бывают странные сближенья
Этнопроект Dream Percussion: На вашем празднике будет жарко
29 сентября 2017
Этнопроект Dream Percussion: На вашем празднике будет жарко
Дмитрий Дюжев выступит в тандеме с Псковским симфоническим оркестром
29 сентября 2017
Дмитрий Дюжев выступит в тандеме с Псковским симфоническим оркестром
Внук актёра, исполнившего главную роль в спектакле «Старик» 1962 года, написал письмо в псковский театр
26 сентября 2017
Внук актёра, исполнившего главную роль в спектакле «Старик» 1962 года, написал письмо в псковский театр
Музыка для всех
25 сентября 2017
Музыка для всех

Идет загрузка...