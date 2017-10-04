Три школы Псковской области вошли в число 500 лучших в России

14:34, 04 октября 2017, ПАИ

Три школы Псковской области вошли в число 500 лучших в России по результатам 2016-2017 учебного года. Подготовил рейтинг лучших образовательных организаций страны Московский центр непрерывного математического образования при информационной поддержке «Социального навигатора» МИА «Россия сегодня» и «Учительской газеты» при содействии Министерства образования и науки РФ, пишет РИА Новости.

В ТОП-500 вошли лицей №11 города Великие Луки, Псковский технический лицей и Псковский педагогический комплекс.

Составители рейтинга учитывали результаты Единого государственного экзамена, оценки учащихся 9-х классов на ОГЭ, участие школьников в Олимпиадах. Дополнительные баллы школам присуждались за наличие конкурсного отбора, участие во Всероссийских проверочных работах.



