Прощание с Заслуженным учителем РФ Нухимом Зильбербергом пройдёт в Пскове 5 октября

21:03, 04 октября 2017, ПАИ

2 октября на 77-м году ушел из жизни заведующий лабораторией «Развитие математического образования» Псковского областного института повышения квалификации работников образования (ПОИПКРО) Нухим Зильберберг. Как сообщили Псковскому агентству информации в Управлении образования Псковской области, прощание состоится 5 октября в 11:00 в храме Веры, Надежды, Любови и Софии в Крестах.

Н. Зильберберг родился в Кишинёве 25 декабря 1940 года, математическое образование получил в Кишинёвском государственном университете. Его педагогическая деятельность началась в 1964 году и продолжалась до последнего дня жизни.

«Он всегда был учителем, которому стремились подражать его многочисленные талантливые ученики. А учениками Нухима Иосифовича были и заслуженные учителя, известные всей стране и области, и школьники, и студенты, чьи познавательные интересы определялись математикой, и ученые из Санкт-Петербурга, Москвы, Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Томска, Казани, Уфы, Белорецка и многих других территорий», - рассказали в управлении образования.

Результатом его педагогического творчества стали около 200 научных публикаций, в их числе монографии, сборники статей, методические рекомендации, публикации в отечественных и международных научных журналах.

Н. Зильберберг был отмечен высокими профессиональными и государственными наградами. Кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный учитель школы Российской Федерации, победитель многих педагогических конкурсов, обладатель медали «Ветеран труда», он неоднократно награждался почетными грамотами Министерства образования и науки Российской Федерации, администрации Псковской области, Государственного управления образования.

Управление образования приносит свои соболезнования родным и близким Нухим Зильберберга.