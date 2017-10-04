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Общество

Мастер-класс по макияжу посетили пожилые псковички

Мастер-класс по уходу за лицом и макияжу в почтенном возрасте для активистов проекта «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в Пскове» регионального отделения Красного Креста провела эксперт по красоте Светлана Пантелеева, участница команды профессионалов ряда проектов, среди которых «Модная революция», «Миссис бабушка Псков – 2017» и «Стройные люди». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отделения.

В первой части встречи специалист рассказала участницам об особенностях ухода за лицом в преклонном возрасте. По её словам, самое главное - правильно очищать, питать и защищать кожу. Светлана Пантелеева дала несколько практических рекомендаций по правильному уходу за кожей, в том числе объяснила, как важны кремы, маски и пилинги для поддержания хорошего тонуса кожи, как правильно ими пользоваться. Делясь своим опытом общения с женщинами разного возраста, мастер посетовала, что многие псковички пользуются лишь одним кремом и огорчаются, когда не видят ожидаемого результата. Специалист посоветовала в любом возрасте, тем более в преклонном, не лениться, постоянно ухаживать за лицом, так как это "позволит сохранить свежий и цветущий вид, несмотря количество прожитых лет".

Вторая часть встречи была посвящена тонкостям макияжа для пожилых дам. Некоторые участницы встречи выразили мнение, что в их возрасте пользоваться декоративной косметикой уже не имеет смысла. Но, на взгляд профессионала, современная косметика помогает добиться ухоженного и элегантного вида любой женщине. Это Светлана Пантелеева продемонстрировала, сделав макияж Надежде Шестаковой, которая недавно отметила 80 - летний юбилей. Визажист посоветовала при выполнении макияжа женщинам старшего возраста стремиться к максимальной естественности. Раскрывая секреты её достижения, эксперт рассказала, как правильно подчеркнуть форму бровей, где находится на лице точка молодости и как сделать выразительными глаза. Все советы специалиста женщины записывали, а в конце встречи задали ряд вопросов.

Напомним, что мастер-класс прошел в рамках проекта «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в Пскове», финансируемого фондом «Память, ответственность, будущее» (Германия).

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