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Общество

Директор Псковского технического лицея: В рейтинг лучших мы попадаем с 2013 года

«Нам очень приятно было узнать о том, что мы вошли в ТОП-100 лучших школ России. Мы попадаем в этот рейтинг уже с 2013 года», - заявила Псковскому агентству информации директор Псковского технического лицея Светлана Озерова.

Она подчеркнула, что учащиеся лицея показывают отличные результаты на ЕГЭ. «Стобалльники у нас были по русскому языку, по физике, высокие результаты наши ребята показывали и по иностранному языку, и по информатике. Я считаю, что все удачно сложилось, очень рада», - добавила Светлана Озерова.

Напомним, что три школы Псковской области вошли в число 500 лучших в России по результатам 2016-2017 учебного года. В рейтинг включены лицей №11 города Великие Луки, Псковский технический лицей и Псковский педагогический комплекс.

Топ-500 подготовил Московский центр непрерывного математического образования при информационной поддержке «Социального навигатора» МИА «Россия сегодня» и «Учительской газеты» при содействии Министерства образования и науки РФ.

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