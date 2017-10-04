Россельхозбанк направил на развитие АПК 5,4 трлн рублей

17:02, 04 октября 2017, ПАИ

С момента запуска в 2006 году приоритетного национального проекта «Развитие АПК» и в рамках Госпрограмм развития сельского хозяйства Россельхозбанк направил на развитие отечественного агропромышленного комплекса 5,4 трлн рублей. Об этом заявил Председатель Правления Банка Дмитрий Патрушев в ходе XIX Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».

Особое внимание РСХБ уделяет поддержке инвестпроектов по созданию новых современных сельскохозяйственных предприятий в различных регионах страны. Так, объем финансирования Банком инвестиционных проектов, предусматривающих строительство животноводческих комплексов, составляет 410 млрд рублей, высокотехнологичных тепличных комплексов – 58 млрд рублей, перерабатывающих производств – 55 млрд рублей. Банк активно содействует переоснащению действующих предприятий АПК: на приобретение новой техники и оборудования направлено порядка 315 млрд рублей.

«В последние годы сельское хозяйство демонстрирует значительный рост, по праву считаясь одним из флагманов отечественной экономики и драйвером развития смежных отраслей. По ряду показателей наши производители вышли на лидирующие позиции в мире. Для этого многое было сделано, и во многом благодаря эффективной поддержке государства. Теперь российскому сельскому хозяйству предстоит пойти по пути повышения эффективности, внедрения новых технологий, увеличения доли продукции с высоким уровнем переработки, наращивания экспортной составляющей. Со своей стороны мы, как профильный Банк, оказываем всю необходимую поддержку в реализации технологичных инвестпроектов и модернизации действующих предприятий АПК», – отметил Дмитрий Патрушев.