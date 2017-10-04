Директор великолукского лицея №11: Прошлый учебный год был хорошим для нас

17:01, 04 октября 2017, ПАИ

«Мы, конечно, рады, что попали в ТОП лучших школ России по итогам прошлого учебного года», - заявила Псковскому агентству информации директор Великолукского лицея №11 Елена Рождественская.

«Хороший был год, - подчеркнула она. - Наши выпускники очень успешно сдали в этом году ЕГЭ. У нас есть стобальный результат по русскому языку. 90 баллов у нас набирали по английскому языку, по литературе, истории, обществознанию», - рассказала Елена Рождественская. Директор добавила, что один из учеников лицея в прошлом учебном году был призёром Всероссийского этапа Олимпиады школьников по физкультуре, а другой — победителем.

Напомним, что три школы Псковской области вошли в число 500 лучших в России по результатам 2016-2017 учебного года. В рейтинг включены лицей №11 города Великие Луки, Псковский технический лицей и Псковский педагогический комплекс.

Топ-500 подготовил Московский центр непрерывного математического образования при информационной поддержке «Социального навигатора» МИА «Россия сегодня» и «Учительской газеты» при содействии Министерства образования и науки РФ.