Изборский лицей включён в список «300 лучших сельских школ России»

17:21, 04 октября 2017, ПАИ

Изборский лицей в Печорском районе вошёл в список «300 лучших сельских школ России». Его директор Евгения Раудсик в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации отметила, что залогом успеха стал «хороший, профессиональный, работоспособный коллектив и талантливые ученики».

Директор напомнила, что Изборский лицей - одно из старейших учебных заведений не только в Печорском районе, но и в Псковской области. В этом году школе исполнилось 185 лет. «Несколько лет назад мы участвовали в эксперименте по реструктуризации сельских школ, являясь областной экспериментальной площадкой по апробации модели комплексной образовательной системы «Сельский лицей». 1 октября 2003 года школа получила статус лицея, тогда результаты экспериментальной работы презентовались на всероссийском уровне», - рассказала Евгения Раудсик.

По её словам, это позволило «выйти на более высокий уровень развития, добиваясь успехов в учебе, творчестве и спорте». «Растёт и качество знаний учащихся. Особой гордостью стал выпуск 2013 года. Из пяти выпускников у нас было четыре медалиста: три золотых и один серебряный. В этом году из шести выпускников медаль получила одна девушка, остальные закончили школу с хорошими и отличными оценками. Наши выпускники успешно поступают на бюджетные места не только в вузы Псковской области, но и в другие престижные учебные заведения страны. Также ребята показывают хорошие результаты при сдаче ЕГЭ. В прошлом учебном году по результатам ЕГЭ по русскому языку среди всех школ области у нас было второе место, по математике - седьмое. В этом году по результатам ЕГЭ по русскому языку мы заняли первое место среди школ области со средним баллом 84. Наши лицеисты - победители и призёры различных олимпиад. Мы гордимся и своими спортивными достижениями», - подчеркнула Евгения Раудсик.

Добавим, что составителем рейтинга «300 сельских общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников» стал Московский центр непрерывного математического образования при информационной поддержке проекта «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» и «Учительской газеты» и содействии Министерства образования и науки РФ.

При подготовке списка исследователи использовали результаты Обязательного госэкзамена (ОГЭ) в 9 классе и результаты заключительного и регионального туров Всероссийской олимпиады школьников.