Андрей Турчак заручился поддержкой Минобрнауки в создании новых мест для школьников

16:26, 04 октября 2017, ПАИ

Сегодня, 4 октября, в Москве состоялась рабочая встреча губернатора Псковской области Андрея Турчака с Министром образования и науки Российской Федерации Ольгой Васильевой. Обсуждалась текущая ситуация в образовательной сфере региона, в частности вопрос создания новых мест в общеобразовательных организациях в текущем году.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, Андрей Турчак поблагодарил Правительство и Министерство образования и науки РФ за поддержку региона в этом вопросе, и сообщил, что в этом году в Пскове впервые за последние 25 лет сдана новая современная школа на 1,3 тыс. мест, оснащенная самым современным учебным оборудованием.

При этом, отметил губернатор, регион нуждается в дальнейшей помощи в этом вопросе со стороны федеральных властей. Сейчас в области продолжается возведение нового корпуса школы № 6 в Великих Луках. Работы идут по графику, и согласно планам, до конца года тепловой контур здания будет закрыт. Контроль за организацией строительных работ ведется в ежедневном режиме, отметил Андрей Турчак. Министр образования и науки положительно оценила объем проделанной работы и отметила, что до конца года регион получит необходимые для строительства средства.

Также Ольга Васильева заверила, что Псковской области будет оказана поддержка в вопросе капитального ремонта главного корпуса школы № 6 и строительства еще одной школы в Великих Луках. Средства на реализацию проектов будут выделены региону в следующем году. Кроме того, Минобрнауки готово поддержать заявку областных властей на создание новых мест для школьников в Гдове и Дно в 2019 году.

Кроме того, в ходе рабочей встречи губернатор Андрей Турчак доложил о реализации проекта по созданию кампуса Псковского государственного университета. Он сообщил, что на днях был объявлен электронный аукцион на реконструкцию недостроенного здания гостиницы «Интурист» для размещения студенческого центра. Планируемый срок заключения контракта первая декада ноября этого года. Полностью объект должен быть готов к концу следующего года.

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева еще раз подтвердила готовность финансировать строительство студенческого городка ПсковГУ из федерального бюджета. В этом году университет получит первый транш, остальные средства придут в следующем.

Также глава Минобрнауки поддержала региональный проект по созданию детского технопарка «Кванториум» и сообщила о своем решении включить международный фестиваль «Другое искусство», который призван показать творческие достижения людей с особенностями развития, в план мероприятий Министерства образования и науки РФ на 2018 — 2020 годы.