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Общество

«Псковэнерго» приступает к заключительному этапу реконструкции подстанции «Завеличье»

В октябре филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» приступает к третьему, заключительному этапу масштабного техперевооружения подстанции 110 кВ № 283 «Завеличье». Как сообщили в пресс-службе компании, в ходе его реализации в открытом распредустройстве (ОРУ) 110 кВ будут заменены масляные выключатели 110 кВ на современные элегазовые, установлены новые трансформаторы напряжения и разъединители производства Великолукского завода «ЗЭТО».

Фото пресс-службы компании "Псковэнерго"

Также на ключевом питающем центре крупнейшего района областного центра будут модернизированы системы связи, телемеханики и автоматизированного учета электроэнергии АИИС КУЭ. В ходе модернизации все новые присоединения будут оснащены современными отечественными надежными устройствами релейной защиты и противоаварийной автоматики взамен устаревших электромеханических.

Как подчеркнули в Центре управления сетями «Псковэнерго», на протяжении всего периода комплексной реконструкции эта важнейшая подстанция остается действующей. Прежде, чем приступить к третьему этапу модернизации и начать демонтировать оборудование, энергетики разработали и согласовали с Региональным диспетчерским управлением энергосистемами Новгородской и Псковской областей ремонтную схему работы сети.

Напомним, что работы по обновлению подстанции начались ещё в 2015 году, а полное завершение реконструкции намечено на начало 2018 года. В ходе реализации первых двух этапов на этом важном узле электросетевой инфраструктуры города были заменены оба силовых трансформатора с 25 МВА на 40 МВА. В общей сложности полная сметная стоимость комплексного технического перевооружения подстанции составляет 326 млн рублей. Это самый масштабный проект долгосрочной инвестиционной программы псковской энергокомпании за последние годы.

Подстанция 110 кВ «Завеличье» - одна из ключевых в областном центре. Она является источником электроснабжения порядка 50 тыс. жителей одноименного района Пскова и свыше двадцати прилегающих к областному центру населенных пунктов. В последние годы загруженность подстанции «Завеличье» приблизилась к максимально допустимой и она стала закрытым центром питания для технологического присоединения новых заявителей. Реконструкция позволит повысить надежность работы системообразующей сети Псковской энергосистемы и снизить дефицит мощности в этой части областного центра.

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