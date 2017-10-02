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Культура

125-летие со дня рождения Марины Цветаевой отметят псковичи 9 октября

9 октября в Центральной городской библиотеке Пскова пройдет акция «Читатель - соавтор!» к 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой. В этот день все смогут получить в подарок редкую книгу Лины Кертман «Душа, родившаяся где-то. Марина Цветаева и Кристин, дочь Лавранса», сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке.

Среди множества работ, посвященных Марине Цветаевой, эта книга стоит особняком и является библиографической редкостью. Марина Цветаева – великий русский поэт XX века. Кристин, дочь Лавранса, - женщина из норвежского Средневековья, героиня одноименного романа норвежской писательницы, лауреата Нобелевской премии по литературе 1928 года Сигрид Унсет. Филолог Лина Кертман размышляет о судьбе Марины Цветаевой сквозь призму ее любимой книги.

Впервые книга Лины Кертман увидела свет в 2000-ом году. Выпущенная издательством «Возвращение» тиражом в 1000 экземпляров, она моментально стала библиографической редкостью. В 2016 году в том же издательстве «Возвращение» вышло переиздание книги.

Организаторы акции благодарят члена Европейской Академии Мариэтту Чудакову за присланные к юбилею Марины Цветаевой книги для читателей Пскова.

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