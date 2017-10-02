Преподаватели сольфеджио повысят квалификацию в Пскове

22:48, 04 октября 2017, ПАИ

Заключительная сессия курсов повышения квалификации преподавателей сольфеджио детских музыкальных школ и школ искусств состоится в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова 5-7 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учреждении.

В работе курсов примут участие более 25 слушателей из Пскова, Гдова, Новоржева, Печор и Псковского района.

Образовательную программу курсов обеспечат специалисты-музыковеды из Санкт-Петербурга и Пскова. В качестве ведущего лектора курсов выступит доцент кафедры теории музыка Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, кандидат искусствоведения, преподаватель теоретических дисциплин в школе при Санкт-Петербургской консерватории, лауреат Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель ДМШ и ДШИ», лауреат Международного конкурса, член международного Общества теории музыки, Международной школы музыкально-педагогического мастерства и международной ассоциации «Искусство и образование в ХХI веке», Национального совета по современному музыкальному образованию, а также Редакционного совета электронного журнала «Музыкальные заметки» Татьяна Литвинова.

По итогу сессии слушатели, успешно освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию, получат удостоверения о повышении квалификации.

Программа курсов:

05 октября

Время Мероприятие Преподаватель 9:00–10.00 Регистрация слушателей КПК 210 кабинет 10:00 – 11:30 «Вопросы теории тембрового слуха» - лекция 113 аудитория Татьяна Литвинова 11:30-11:45 Кофе-пауза 11:45– 13:15 «Развитие тембрового слуха: формы работы» – лекция 113 аудитория 13:15 – 14:15 Перерыв на обед 14:15– 15:45 «Мастер-класс по тембровому сольфеджио с учащимися 3 класса ДМШ» - практическое занятие 113 аудитория 15:45 – 16:00 Кофе-пауза 16:00 – 18:15 «Презентация пособия "Тембровое сольфеджио"» - лекция 113 аудитория

06 октября

10:00 – 11:30 «О внимании к тембру в цикле музыкально-теоретических дисциплин. Тембр как средство музыкальной выразительности (в рамках предмета "Слушание музыки"» – лекция 113 аудитория Татьяна Литвинова 11:30 – 11:45 Кофе-пауза 11:45 – 13:15 «О содержательности инструментального тембра (в рамках предмета "Музыкальная литература")» - лекция 113 аудитория 13:15 – 14:15 Перерыв на обед 14:15 – 15:45 «Проблемы современной практики формирования музыкального слуха» - лекция 113 аудитория 15:45 – 16:00 Кофе-пауза 16:00 – 17:30 «Обзор новых пособий по музыкально-теоретическим дисциплинам» - лекция 113 аудитория

07 октября