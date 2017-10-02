Преподаватели сольфеджио повысят квалификацию в Пскове
Заключительная сессия курсов повышения квалификации преподавателей сольфеджио детских музыкальных школ и школ искусств состоится в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова 5-7 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учреждении.
В работе курсов примут участие более 25 слушателей из Пскова, Гдова, Новоржева, Печор и Псковского района.
Образовательную программу курсов обеспечат специалисты-музыковеды из Санкт-Петербурга и Пскова. В качестве ведущего лектора курсов выступит доцент кафедры теории музыка Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, кандидат искусствоведения, преподаватель теоретических дисциплин в школе при Санкт-Петербургской консерватории, лауреат Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель ДМШ и ДШИ», лауреат Международного конкурса, член международного Общества теории музыки, Международной школы музыкально-педагогического мастерства и международной ассоциации «Искусство и образование в ХХI веке», Национального совета по современному музыкальному образованию, а также Редакционного совета электронного журнала «Музыкальные заметки» Татьяна Литвинова.
По итогу сессии слушатели, успешно освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию, получат удостоверения о повышении квалификации.
Программа курсов:
05 октября
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Время
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Мероприятие
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Преподаватель
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9:00–10.00
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Регистрация слушателей КПК
210 кабинет
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10:00 – 11:30
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«Вопросы теории тембрового слуха» - лекция
113 аудитория
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Татьяна Литвинова
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11:30-11:45
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Кофе-пауза
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11:45– 13:15
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«Развитие тембрового слуха: формы работы» – лекция
113 аудитория
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13:15 – 14:15
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Перерыв на обед
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14:15– 15:45
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«Мастер-класс по тембровому сольфеджио с учащимися 3 класса ДМШ» - практическое занятие
113 аудитория
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15:45 – 16:00
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Кофе-пауза
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16:00 – 18:15
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«Презентация пособия "Тембровое сольфеджио"» - лекция
113 аудитория
06 октября
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10:00 – 11:30
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«О внимании к тембру в цикле музыкально-теоретических дисциплин. Тембр как средство музыкальной выразительности (в рамках предмета "Слушание музыки"» – лекция
113 аудитория
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Татьяна Литвинова
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11:30 – 11:45
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Кофе-пауза
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11:45 – 13:15
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«О содержательности инструментального тембра (в рамках предмета "Музыкальная литература")» - лекция
113 аудитория
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13:15 – 14:15
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Перерыв на обед
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14:15 – 15:45
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«Проблемы современной практики формирования музыкального слуха» - лекция
113 аудитория
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15:45 – 16:00
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Кофе-пауза
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16:00 – 17:30
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«Обзор новых пособий по музыкально-теоретическим дисциплинам» - лекция
113 аудитория
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10:00 – 11:30
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«Риторические фигуры и масштабно-тематические структуры в музыкальном материале на уроках сольфеджио и музыкальной литературы» - лекция
113 аудитория
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Татьяна Лаптева – преподаватель Псковского областного колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова, член союзов композиторов РФ
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11:30 – 11:45
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Кофе-пауза
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11:45 – 13:15
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«Олимпиада по сольфеджио 2018. Практикум» - лекция
113 аудитория
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Екатерина Иванова - преподаватель Псковского областного колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова, заведующая УКП «ОШОД «Камертон»
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13:15 – 14:15
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Перерыв на обед
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14:15 – 15:45
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«Презентация учебно-методического пособия «Музыкальная радуга». «Мастер-класс с учащимися ДМШ №4» – практическое занятие
113 аудитория
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Лариса Закревская и Александр Закревский – преподаватели ДМШ №4 Пскова
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16:00 – 17:30
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Итоговая аттестация
113 аудитория
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Ирина Галковская
Екатерина Долгина
Зоя Королева