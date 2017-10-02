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Культура

Преподаватели сольфеджио повысят квалификацию в Пскове

Заключительная сессия курсов повышения квалификации преподавателей сольфеджио детских музыкальных школ и школ искусств состоится в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова 5-7 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учреждении.

В работе курсов примут участие более 25 слушателей из Пскова, Гдова, Новоржева, Печор и Псковского района.

Образовательную программу курсов обеспечат специалисты-музыковеды из Санкт-Петербурга и Пскова. В качестве ведущего лектора курсов выступит доцент кафедры теории музыка Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, кандидат искусствоведения, преподаватель теоретических дисциплин в школе при Санкт-Петербургской консерватории, лауреат Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель ДМШ и ДШИ», лауреат Международного конкурса, член международного Общества теории музыки, Международной школы музыкально-педагогического мастерства и международной ассоциации «Искусство и образование в ХХI веке», Национального совета по современному музыкальному образованию, а также Редакционного совета электронного журнала «Музыкальные заметки» Татьяна Литвинова.

По итогу сессии слушатели, успешно освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию, получат удостоверения о повышении квалификации.

Программа курсов:

05 октября

Время

Мероприятие

Преподаватель

9:00–10.00

Регистрация слушателей КПК

210 кабинет

 

10:00 – 11:30

«Вопросы теории тембрового слуха» -  лекция

 

 

113 аудитория

Татьяна Литвинова

11:30-11:45

Кофе-пауза

11:45– 13:15

«Развитие тембрового слуха: формы работы» – лекция

 

 

113 аудитория

13:15 – 14:15

Перерыв на обед

14:15– 15:45

«Мастер-класс по тембровому сольфеджио с учащимися 3 класса ДМШ» - практическое занятие

 

113 аудитория

15:45 – 16:00

Кофе-пауза

16:00 – 18:15

«Презентация пособия "Тембровое сольфеджио"»  - лекция

 

113 аудитория

06 октября

10:00 – 11:30

«О внимании к тембру в цикле музыкально-теоретических дисциплин. Тембр как средство музыкальной выразительности (в рамках предмета "Слушание музыки"» – лекция

 

113 аудитория

Татьяна Литвинова 

11:30 – 11:45

Кофе-пауза

11:45 – 13:15

«О содержательности инструментального тембра (в рамках предмета "Музыкальная литература")» - лекция

 

113 аудитория

13:15 – 14:15

Перерыв на обед

14:15 – 15:45

«Проблемы современной практики формирования музыкального слуха» - лекция

113 аудитория

15:45 – 16:00

Кофе-пауза

16:00 – 17:30

«Обзор новых пособий по музыкально-теоретическим дисциплинам» - лекция

 

113 аудитория

07 октября

10:00 – 11:30

«Риторические фигуры и масштабно-тематические структуры в музыкальном материале на уроках сольфеджио и музыкальной литературы» - лекция

 

113 аудитория

Татьяна Лаптева – преподаватель Псковского областного колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова, член союзов композиторов РФ

11:30 – 11:45

Кофе-пауза

 

11:45 – 13:15

«Олимпиада по сольфеджио 2018. Практикум» - лекция

 

 

 

113 аудитория

Екатерина Иванова - преподаватель Псковского областного колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова, заведующая УКП «ОШОД «Камертон»

13:15 – 14:15

Перерыв на обед

 

14:15 – 15:45

«Презентация учебно-методического пособия «Музыкальная радуга». «Мастер-класс с учащимися ДМШ №4» – практическое занятие

 

113 аудитория

Лариса Закревская и Александр Закревский – преподаватели ДМШ №4 Пскова

16:00 – 17:30

Итоговая аттестация

 

 

113 аудитория

Ирина Галковская 

Екатерина Долгина 

Зоя Королева

 

 

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