Избирком передал вакантный мандат депутата Псковского облсобрания Владимиру Панченко

17:14, 04 октября 2017, ПАИ

4 октября Избирательная комиссия Псковской области на своем заседании постановила передать вакантный мандат депутата областного Собрания шестого созыва зарегистрированному кандидату из единого списка, выдвинутого региональным отделением партии «Справедливая Россия», Владимиру Панченко (региональная группа №11) и зарегистрировала его депутатом областного Собрания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в облизбиркоме.

Это решение члены избиркома приняли в связи с досрочным прекращением полномочий депутата регионального парламента Олега Брячака. Напомним, что он получил мандат депутата Псковской городской Думы.

Вновь зарегистрированный кандидат Владимир Панченко является членом «Справедливой России» и генеральным директором компании «Евро-Керамика».

Передачу ему вакантного мандата согласовал президиум Центрального совета политической партии «Справедливая Россия» 29 сентября.

В своем заявлении в Избирательную комиссию региона Владимир Панченко дал согласие на замещение вакантного депутатского мандата и сообщил об отсутствии у него обязанностей, не совместимых со статусом депутата Псковского областного Собрания.

Добавим, что полномочия Олега Брячака как депутата Псковского облсобрания прекращены с 14 сентября на основании его письменного заявления, такое решение было принято на сессии регионального парламента 28 сентября.