Награды получили сотрудники псковского МЧС в честь годовщины образования гражданской обороны

18:01, 04 октября 2017, ПАИ

В честь 85-й годовщины образования гражданской обороны в Главном управлении МЧС России по Псковской области прошло торжественное мероприятие, в котором приняли участие руководство и личный состав ведомства, подчиненных подразделений, ветераны гражданской обороны и приглашенные гости. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

С приветственной речью перед присутствующими выступил начальник управления генерал-майор внутренней службы Валерий Филимонов. Он отметил, что выполнение задачи защиты населения и территорий является неотъемлемой частью государственных мероприятий по обеспечению национальной безопасности страны и ее стабильному социально-экономическому развитию. За годы своего существования эта система претерпела значительные изменения: она трансформировалась в систему гражданской защиты, важнейшей задачей которой является своевременное оповещение органов управления и населения в чрезвычайных ситуациях.

Валерий Филимонов поздравил всех работников и ветеранов ГО с профессиональным праздником и пожелал крепкого здоровья, благополучия, мира и долгих лет жизни. «Пусть ваш профессионализм, ответственность и преданность своему делу продолжают служить развитию гражданской обороны и решению задач защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера!» - сказал он.

С поздравительным словом также выступили ветеран гражданской обороны Юрий Ковязин и председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» Николай Сучков.

В ходе церемонии награждения отличившимся сотрудникам Главного управления и подчиненных подразделений были вручены ведомственные награды, благодарственные письма губернатора Псковской области и очередные специальные звания.