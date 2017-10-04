Молодые сотрудники уголовного розыска собрались в Пскове в преддверии профессионального праздника

19:54, 04 октября 2017, ПАИ

4 октября в УМВД России по Псковской области состоялась встреча с молодыми сотрудниками уголовного розыска. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В преддверии профессионального праздника - Дня уголовного розыска - молодые оперативники собрались в Управлении на традиционную встречу. Организаторы подготовили для них разноплановую программу: сыщикам, представляющим различные города и районы области, предложили продемонстрировать свое мастерство на огневом рубеже, затем их ждали экскурсия по областному центру и посещение музея УМВД России по Псковской области.

В УМВД заместитель начальника - начальник полиции полковник полиции Алексей Дмитриев вручил грамоты победителям соревнований по стрельбе. "Представителям угрозыска, среди которых есть и девушки, было адресовано много добрых слов и пожеланий оперской удачи. В выступлениях звучала уверенность в том, что каждый из молодых сотрудников будет добросовестно и с полной самоотдачей выполнять свои служебные обязанности. Ведь от уровня профессионализма современных полицейских зависят безопасность наших сограждан и сохранность их собственности. И именно от мнения общественности зависит сегодня оценка всей деятельности стражей порядка", - отметили в пресс-службе управления.

На память всем участникам этой встречи подарили книги об истории уголовного розыска Псковской области.