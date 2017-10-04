Обеспечение соблюдения запретов и ограничений обсудили участники семинара в Псковской таможне

22:22, 04 октября 2017, ПАИ

В сентябре Псковская таможня принимала участников регионального семинара «Актуальные вопросы обеспечения соблюдения запретов и ограничений». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе таможни, в семинаре приняли участие заместитель начальника службы федеральных таможенных доходов Северо-Западного таможенного управления, начальник отдела торговых ограничений и экспортного контроля Е. Ладынина, представители отделов 8 таможен Северо-Западного таможенного управления, в компетенцию которых входит контроль соблюдения запретов и ограничений, представители Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тверской и Псковской областям Г. Леонова и Ю. Загарова, представитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области Г. Семенова.

Участники семинара обсудили вопросы, связанные с организацией деятельности должностных лиц таможенных органов в части проверки сведений о представленных при таможенном декларировании разрешительных документах в условиях функционирования системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), выявлением недействительных разрешительных документов. Специалисты затронули тему качества и полноты сведений о разрешительных документах, получаемых в рамках СМЭВ. Не остались без внимания маркировка товаров в соответствии с требованиями технических регламентов, как одно из обязательных условий соблюдения мер технического регулирования, нарушения требований маркировки, правоприменительная практика по этой тематике. Участники семинара рассмотрели вопросы, касающиеся организации и осуществления комплекса мероприятий по обеспечению действия Указа президента РФ от 6 августа 2014 года № 560, практики реализации Указа президента РФ от 29 июля 2015 года № 391, в том числе в части взаимодействия с другими уполномоченными органами; взаимодействия таможенных органов с Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при осуществлении иных видов государственного контроля, а также реализуемых таможенными органами комплекса мер, направленных на соблюдение экспортного контроля, в том числе в рамках системы управления рисками.

Пятидневный семинар-совещание завершился обсуждением проблемных вопросов, связанных с соблюдением запретов и ограничений в связи с вступлением в действие Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. Участники «круглого стола» выработали основные направления совершенствования деятельности структурных подразделений таможенных органов Северо-Западного таможенного управления по направлению запретов и ограничений.