Псковские газодымозащитники поборолись за звание лучших в Тихвине

17:48, 04 октября 2017, ПАИ

Псковские бойцы пожарно-спасательного подразделения поборолись за звание «Лучшее звено газодымозащитной службы» в Тихвине. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, межрегиональные соревнования, уже ставшие ежегодными, были посвящены памяти Дмитрия Тихомирова, геройски погибшего при тушении пожара 24 февраля 2013 года.

На звание лучших газодымозащитников претендовали представители Ленинградского областного гарнизона пожарной охраны, а также команды Ленинградской, Псковской областей, Санкт-Петербурга.

Заместитель начальника ГКУ «Леноблапожспас» Николай Куцев в своём приветственном слове отметил, что соревнования звеньев газодымозащитной службы - одни из самых важных для пожарной охраны. «Это не просто спорт. Это именно профессиональный конкурс среди тех, которые практически каждый день спасают людей из огня и задымленной зоны», - сказал он.

Испытания состояли из двух этапов. На первом газодымозащитников ожидала полоса психологической подготовки. Им предстояло вскрыть дверной проем и распилить запорное устройство с помощью бензореза, затем подняться на охваченную огнем «эстакаду», преодолеть «тоннель», «змейку» и спасти условного пострадавшего. Все элементы выполнялись в полном обмундировании, со включёнными дыхательными аппаратами. На втором этапе пожарные должны были спасти условного пострадавшего из здания теплодымокамеры - двухэтажного здания, в котором создавались условия, максимально приближенные к реальным.

Настоящий боец ГДЗС должен быть сильным и выносливым и обладать целым комплексом теоретических знаний, уметь проводить расчёты, пояснили в МЧС. Поэтому после практической части последовала теоретическая – огнеборцам предстояло решить ряд сложных задач.

По итогам соревнований первое место среди гостей занял поисково-спасательный отряд Приморского района Санкт-Петербурга, второе – ПСО Фрунзенского района Санкт-Петербурга, третье – ОГПС Всеволожского района Ленинградской области. Лучшим бойцом ГДЗС Ленинградской области был признан помощник начальника караула 72 пожарно-спасательной части Александр Романов. Команда Псковской области получила 5 место из 12 соревнующихся команд.